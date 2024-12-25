Им следует исправиться. Команды, разочаровавшие в осенней части УПЛ

Осенняя часть УПЛ подбросила немало сюрпризов — взять хотя бы “Александрию”, которая считается полноценным претендентом на чемпионство. Понятно, что “Динамо” оформило комфортное преимущество в 5 очков, однако никто не ожидал на такой качественный скачок в исполнении Руслана Ротаня — и это по сравнению с прошлогодней 8-й строчкой.

Также можно похвалить “Карпаты” и “Верес” — “львы” вскарабкались достаточно высоко и в перспективе могут побороться за еврокубки, а ровенчане — наконец избежать зоны переходных игр. Десятиматчевая беспроигрышная серия, которая длилась с конца сентября до начала декабря, произвела хорошее впечатление и показала наличие потенциала.

Впрочем, сегодня поговорим о негативных моментах. Нет, это не хейт ради хейта, а надежда, что перечисленные клубы исправятся и прибавят с наступлением весны. Вашему вниманию пятерка разочарований — широкая аудитория верила в прогресс, а вместо этого увидела ряд осечек, которые привели к соответствующему положению в турнирной таблице.

“Ворскла”

В середине декабря “Ворскла” вышла в инфопространство с заявлением — ряд футболистов ей уже не нужны. Демир Шкриэль, Николай Ковталюк, Артем Кулаковский, Александр Черноморец, Виктор Корниенко, Станислав Прус и Дмитрий Черныш потеряли привлекательность в глазах Юрия Максимова, и это яркий пример того, что в рядах полтавчан не все о'кей.

Мы привыкли, что “зелено-белые” регулярно снуют возле международной зоны, а теперь должны мириться с тем, что команда — 12-я и на волоске от понижения в классе. Сомневаемся, что это сбудется, однако прямо сейчас в активе Юрия Вилевича 16 баллов — столько же у “Левого Берега”. “Оболонь” (14) тоже способна создать угрозу — а это вообще-то представители борьбы за выживание.

Причины? Сергея Долганского следует поблагодарить за подстраховку после ухода Виктора Скрипника и финал кубка Украины, но вот попытка написать свою историю на «чистовике» с наступлением нового сезона полностью провалилась.

Руслан Степанюк еще в мае отправился в “Верес”, также пришлось попрощаться с Якубу и Фелипе, а Владимир Чеснаков, который был лидером, капитаном и верховодил в обороне, повесил бутсы на гвоздь. К сожалению, “Ворскла” упустила летнее трансферное окно, не усилилась в достаточной степени, и этот недостаток мгновенно вылез боком.

Что Долганский, что Максимов были вынуждены придумывать, как “подлатать” состав то тут, то там, но это существенно не помогло. Ну, вот взять ноябрьскую встречу с “Колосом” — ковалевцы забили единственный гол из-за вопиющей ошибки Даниила Хрипчука; не хочется ругать 21-летнего парня, но факт есть факт: защитник плохо обработал мяч, “проспал” секунду, и этим воспользовались Боливар и Антон Салабай.

"Привозы" неточности, другие негативные мелочи сформировали неутешительную картину. Надеемся, что менеджмент проведет зимнюю паузу с продуктивностью — у него есть два месяца, чтобы реанимироваться.

ЛНЗ

В розыгрыше 2023/24 ЛНЗ стал седьмым. Замечательное достижение, как для старта в УПЛ, которое послужило мотивацией — в коллективе никогда не говорили о международной прописке, но почему бы не улучшить результат?

Летом черкасцы потратили почти 700 тысяч евро, расширили скамейку запасных за счет свободных агентов, взялись за реализацию задачи и... уволили Олега Дулуба. Было ли это неправильное решение? Мы согласимся с утверждением, что белорусский специалист лучше подходит для выхода из кризиса или формирования фундамента, поэтому идея поставить на более “прогрессивного” преемника имела право на жизнь.

Другое дело, что Андрес Карраско не оправдал надежд. Испанец не мог похвастаться солидным самостоятельным бэкграундом — да, довел тбилисское “Динамо” до серебра в 2023-м (отстал от батумского “Динамо” на 3 очка), но когда покидал пост в июне 2024-го, то его подопечные расположились пятыми. Чем не звоночек?

Говорят, что Андрес повлиял на улучшение психологии в раздевалке. Впрочем, это не имеет никакого значения, поскольку контрастирует с действительностью — ЛНЗ хорошо начал (выдал 3 победы — над “Левым Берегом”, “Рухом” и “Карпатами”), но в дальнейшем скатился в примитивизм и не придумал ничего экстраординарного для оппонентов.

В условиях нарастающего кризиса Карраско не сумел встряхнуть игроков, не предложил хоть какую-то гибкость, фактически отпустил события и запомнился разве что обреченностью на пресс-конференциях.

Григорчук принял проект, где все еще есть шанс на корректировку. Путря, Яшари (особенно Яшари), Кучеренко, Салиху, Ноникашвили (главное, чтобы не пасовал на свои ворота чужим, как это наблюдалось с “Вересом”), Тилль — с этим “материалом” можно работать.

“Полесье”

В августе “Полесье” споткнулось на “Олимпии” и вылетело из квалификации Лиги конференций. Да, обидно, но все же приемлемо — житомиряне не то что дебютировали в еврокубках, а сезоном ранее только вышли в Премьер-лигу. Поэтому болельщицкое комьюнити осуждающе помахало пальчиком, но не критиковало — больше негатива вылилось на ситуацию в УПЛ.

В кампании 2023/24 “стая” запрыгнула на пятую строчку. С разогретым аппетитом клуб задекларировал претензии на тройку, и, как считалось, цель достижима — к и так конкурентному составу добавилась группа новичков, приобретенных за 3,5 миллиона евро (а это ого-го-го в пределах УПЛ). Майсурадзе, Сарапий, Гуцуляк, Бескоровайный, Леднев, Волынец, Бабенко, Бристич — солидные трансферы, с этим не поспоришь.

И что? Пятое место не вызывает восторга. До октября “Полесье” держалось в топе, но после выдало восьмиматчевую безвыигрышную серию — где-то не хватило выдержки, где-то откровенно хромала дисциплина (сразу вспоминаются две красные с “Рухом”).

Имад Ашур — вот кого назвали виновным. Цель очевидна — коуч априори несет ответственность, плюс, без опыта в “вышке”. Пока Геннадий Буткевич не планирует изменений на мостике; да и в случае увольнения президент будет вынужден признать провал собственного же назначенца, что как-то некрасиво и срикошетит по авторитету.

К тому же Имад умеет громко радовать — это подтвердят обыгрыши “Шахтера”. Ждем зимних сборов и первых матчей в феврале-марте — если “Полесье” продолжит теряться там, где не должно (при всем уважении к конкурентам), то не удивимся, если терпение таки сорвется.

“Шахтер”

Дончане являются действующими чемпионами страны, но рискуют вполне реально попрощаться со статусом. “Динамо” убежало на 10 зачетных баллов вперед, “Александрия” — на 5, и это повод для беспокойства. Да, в распоряжении Марино Пушича (это если еще босниец останется у руля) есть остановленный поединок с “Кривбассом”, поэтому в теории можно немного улучшить положение. Однако все равно это не особо уменьшает поток критики — “Шахтер” давненько не выглядел настолько нестабильным на домашней арене.

Так, что в Европе тяжело (кроме объективно превосходящего класса соперников выматывают постоянные переезды-перелеты), но “горняки” всегда понимали ценность лидерства в УПЛ. Золотые медали — это круто, но еще круче — возможность зацепиться за ЛЧ и за счет больших гонораров покрыть часть расходов. В этом году все развивается совсем не так, и это смущает — на наших глазах были допущены поражения “Полесью” (дважды), “Александрии”, ничьи с “Вересом” и “Рухом”, в конце концов, упущенная победа над “Динамо”. “Поблагодарим” бессмысленную красную карточку Дмитрия Крыськива.

Когда-то Ринат Ахметов заявил, что прежде всего хочет видеть красивую игру, но нынешняя версия “оранжево-черных” не поражает ни эстетизмом, ни показателями. Пушич не может идентифицировать команду, дать ей смыслы на перспективу и ограничивается проблесками, как это произошло с ПСВ до удаления Педро Энрике.

В то же время в арсенале топовые имена, а некоторые из них считаются претендентами на выход (тот же Георгий Судаков). Марлон Гомес, Кевин, Николай Матвиенко, Дмитрий Ризнык, Ефим Конопля, Даниил Сикан — персонажи, с которыми на бумаге не проблема “слепить” фаворита УПЛ. Поэтому неудивительно, что будущее их тренера под вопросом.

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