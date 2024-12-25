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Авдыш: Стратегические цели Карпат - стабильная борьба за еврокубки и максимальный уровень доходов

Премьер-лига

Слово заместителю генерального директора клуба

Авдыш: Стратегические цели Карпат - стабильная борьба за еврокубки и максимальный уровень доходов

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Заместитель генерального директора "Карпат" Олег Авдыш рассказал о стратегических целях клуба на будущее.

“Самая главная задача для основной команды на ближайшие 3-5 лет – это создать коллектив, который стабильно, каждый год будет бороться за еврокубки и пытаться выходить на максимальный уровень доходов.

Прогнозировать оба показателя очень трудно, учитывая все обстоятельства, в которых находится наша страна. Мы сделаем все, чтобы клуб вышел на уровень самоокупаемости”, - сказал Авдыш.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
25.12.2024 в 17:51
Для початку менше безпідставних пафосних заяв від керівництва клубу, і розрахуватися з боргами
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Комментарии 1
Карпатий(Штати) (Чикаго)
25.12.2024 в 17:51
Для початку менше безпідставних пафосних заяв від керівництва клубу, і розрахуватися з боргами
Ответить
0
0

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