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Авдыш: Стратегические цели Карпат - стабильная борьба за еврокубки и максимальный уровень доходов
Слово заместителю генерального директора клуба
Фото: ФК Карпати Львів
Заместитель генерального директора "
“Самая главная задача для основной команды на ближайшие 3-5 лет – это создать коллектив, который стабильно, каждый год будет бороться за еврокубки и пытаться выходить на максимальный уровень доходов.
Прогнозировать оба показателя очень трудно, учитывая все обстоятельства, в которых находится наша страна. Мы сделаем все, чтобы клуб вышел на уровень самоокупаемости”, - сказал Авдыш.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
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