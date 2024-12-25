Авдыш: Стратегические цели Карпат - стабильная борьба за еврокубки и максимальный уровень доходов

Заместитель генерального директора " Карпат " Олег Авдыш рассказал о стратегических целях клуба на будущее.

“Самая главная задача для основной команды на ближайшие 3-5 лет – это создать коллектив, который стабильно, каждый год будет бороться за еврокубки и пытаться выходить на максимальный уровень доходов.

Прогнозировать оба показателя очень трудно, учитывая все обстоятельства, в которых находится наша страна. Мы сделаем все, чтобы клуб вышел на уровень самоокупаемости”, - сказал Авдыш.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.