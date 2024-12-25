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Три клуба УПЛ интересуются перспективным исландцом
Внимание привлекает Гисли Тордарсон
фото из свободных источников
Сразу три украинских клуба проявляют интерес к исландскому полузащитнику "Викингура" Гисли Тордарсону.
Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", футболист привлек внимание "Карпат", "
Также отмечается, что украинским клубам придется конкурировать за игрока с другими европейскими клубами.
Отметим, что 20-летний хавбек является воспитанником "Болоньи" и помимо опыта выступлений за исландский клуб, провел 17 матчей за молодежные сборный своей страны.
В текущем сезоне Тордарсон на клубном уровне провел 28 матчей на клубном уровне, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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