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Три клуба УПЛ интересуются перспективным исландцом

Премьер-лига
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Внимание привлекает Гисли Тордарсон

Три клуба УПЛ интересуются перспективным исландцом

фото из свободных источников

Новина українською

Сразу три украинских клуба проявляют интерес к исландскому полузащитнику "Викингура" Гисли Тордарсону.

Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", футболист привлек внимание "Карпат", "Полесья" и ЛНЗ.

Также отмечается, что украинским клубам придется конкурировать за игрока с другими европейскими клубами.

Отметим, что 20-летний хавбек является воспитанником "Болоньи" и помимо опыта выступлений за исландский клуб, провел 17 матчей за молодежные сборный своей страны.

В текущем сезоне Тордарсон на клубном уровне провел 28 матчей на клубном уровне, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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