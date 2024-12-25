Три клуба УПЛ интересуются перспективным исландцом

Сразу три украинских клуба проявляют интерес к исландскому полузащитнику "Викингура" Гисли Тордарсону.

Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", футболист привлек внимание "Карпат", " Полесья " и ЛНЗ.

Также отмечается, что украинским клубам придется конкурировать за игрока с другими европейскими клубами.

Отметим, что 20-летний хавбек является воспитанником "Болоньи" и помимо опыта выступлений за исландский клуб, провел 17 матчей за молодежные сборный своей страны.

В текущем сезоне Тордарсон на клубном уровне провел 28 матчей на клубном уровне, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.