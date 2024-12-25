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Горняки выбирали лучших игроков года УПЛ. Пять футболистов считают лучшими себя
Интересные итоги опроса
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Главный тренер "
Каждый из голосовавших назвал свою тройку лауреатов (три очка за первое место, два – за второе, один балл – за третье).
Не удивительно, что по версии Пушича, так и по версии игроков, все места в тройке оказались заняты представителями "горняков". При этом их версии оказались полностью идентичными.
полузащитник Георгий Судаков (26 баллов)
защитник Николай Матвиенко (24 балла)
вингер Александр Зубков (11 баллов)
Также очень интересно, что при этом сразу пять игроков включили в свои тройки самих себя. Вингер Эгиналду поставил себя на второе место, Зубков – третье, а защитник Педро Энрике, хавбек Педриньо, вингер Кевин, Судаков и Матвиенко определили себя лучшими.
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