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Колос объявил о подписании хавбека сборной Албании. Сколько заплатили ковалевцы?

Премьер-лига
Обновлено

Ариналдо Ррапай - официально игрок Колоса

Колос объявил о подписании хавбека сборной Албании. Сколько заплатили ковалевцы?

koloskovalivka.com

Новина українською

"Колос" объявил о подписании контракта с 23-летним албанским полузащитником Ариналдо Ррапаем.

Соглашение с албанским футболистом рассчитано на 3,5 года. По данным Transfermarkt, украинский клуб заплатил за игрока 300 тысяч евро.

В "Колосе" Ррапай выбрал себе 99 игровой номер.

Это игрок атакующего плана (может сыграть на позиции "девятки" и на правом фланге). Его рост 170 см.

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До этого Ариналдо три сезона выступал за клуб "Партизани", а в 2023 году был признан лучшим игроком Албании.

В текущем сезоне Ррапай провел 15 матчей за "Партизани", в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.

Игрок имеет в своем активе два сыгранных поединка за национальную команду Албании, 4 поединка за молодежную сборную (U-21) и 8 матчей за юношескую (U-19).

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
Інстаграм Колоса
Опубликовал: Михаил Черныш
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