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Колос объявил о подписании хавбека сборной Албании. Сколько заплатили ковалевцы?
Ариналдо Ррапай - официально игрок Колоса
koloskovalivka.com
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Соглашение с албанским футболистом рассчитано на 3,5 года. По данным Transfermarkt, украинский клуб заплатил за игрока 300 тысяч евро.
В "Колосе" Ррапай выбрал себе 99 игровой номер.
Это игрок атакующего плана (может сыграть на позиции "девятки" и на правом фланге). Его рост 170 см.
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До этого Ариналдо три сезона выступал за клуб "Партизани", а в 2023 году был признан лучшим игроком Албании.
В текущем сезоне Ррапай провел 15 матчей за "Партизани", в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.
Игрок имеет в своем активе два сыгранных поединка за национальную команду Албании, 4 поединка за молодежную сборную (U-21) и 8 матчей за юношескую (U-19).
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