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Привел в пример Александрию. Лупашко пояснил разницу между "механизмами" и "шаблонами" футбола

Премьер-лига
Обновлено

Тактика футбола от главного тренера Карпат

Привел в пример Александрию. Лупашко пояснил разницу между "механизмами" и "шаблонами" футбола

Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко популярно объяснил разницу между понятиями "механизмы" и "шаблоны" в контексте футбола.

– Очень много от тренеров и журналистов звучит слово: "принципы игры". Есть принципы, есть механизмы построения атаки. Объясните разницу для болельщиков, для журналистов: принципы и механизмы – это разные вещи?

– Смотрите, механизмы, про которые я упоминал, говоря об "Александрии". У них есть шаблоны – шаблоны построения выхода из-под прессинга. То есть они знают четко, в какой позиции они находятся, что происходит после этой передачи, что будет дальше. Это их механизмы и это их шаблон – я это имею в виду. Может быть, кто-то по-другому это понимает.

У нас этого нет, у нас нет шаблонов. Мы хотим, чтобы футболист принимал решение, учим их этому. Мы хотим этого добиться, потому что понимаем, что когда ты будешь действовать от того, что происходит на поле, когда научишься это быстро делать, то к тебе очень трудно подстроиться.

Каждому механизму, каждому шаблону можно найти противодействие и ломать это. Конечно, если ты выполняешь это очень качественно, то этому трудно противодействовать. Но наша система построения игры и наше понимание игры таковы, что оно все переменно, игра переменна, и нет идентичных моментов. Каждый момент другой, каждая минута игры своя, и ты должен отвечать ее требованиям.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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