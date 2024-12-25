Болельщики Оболони определили лучшего игрока команды в декабре

Нападающий " Оболони " Ростислав Тарануха признан болельщиками лучшим игроком команды в декабре.

По результатам голосования болельщиков Ростиславнабрал 45% голосов.

Также в топ-3 также попали Назарий Федоривский (33%) и Константин Бычек (8%).

Отметим, что 27-летний Тарануха в декабре провел 2 матча за "Оболонь", в которых забил 1 гол и 1 ассист.