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Болельщики Оболони определили лучшего игрока команды в декабре
Им стал Ростислав Тарануха
fc.obolon.ua
Нападающий "
По результатам голосования болельщиков Ростиславнабрал 45% голосов.
Также в топ-3 также попали Назарий Федоривский (33%) и Константин Бычек (8%).
Отметим, что 27-летний Тарануха в декабре провел 2 матча за "Оболонь", в которых забил 1 гол и 1 ассист.
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Источник:ТГ-канал Оболоні
Опубликовал: Михаил Черныш
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