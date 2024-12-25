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Болельщики Оболони определили лучшего игрока команды в декабре

Премьер-лига
Обновлено

Им стал Ростислав Тарануха

Болельщики Оболони определили лучшего игрока команды в декабре

fc.obolon.ua

Новина українською

Нападающий "Оболони" Ростислав Тарануха признан болельщиками лучшим игроком команды в декабре.

По результатам голосования болельщиков Ростиславнабрал 45% голосов.

Также в топ-3 также попали Назарий Федоривский (33%) и Константин Бычек (8%).

Отметим, что 27-летний Тарануха в декабре провел 2 матча за "Оболонь", в которых забил 1 гол и 1 ассист.

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Оболонь (Киев) Ростислав Тарануха
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Источник:
ТГ-канал Оболоні
Опубликовал: Михаил Черныш
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