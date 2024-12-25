Лупашко: Многие считают меня высокомерным

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital" рассказал о своем общении с коллегами из других клубов.

– Вы сказали про обсуждение вашей игры и вашей попытки изменить украинский футбол или изменить хотя бы часть его. И все это обсуждается в кулуарах, публично в том числе. Вы, например, при встрече с другими тренерами обсуждаете это с ними? Говорят ли они вам то же, что потом где-то говорят другим?

– Скажу вам так, что у меня не очень большой круг общения. Многие считают меня из-за этого высокомерным, наверное. Я к любому человеку отношусь с уважением, несмотря на его профессию и статус.

Если я хоть раз увижу, что человек улыбается мне с уважением, а к какому-то человеку ниже рангом, возможно, относится очень свысока – я с этим человеком не буду общаться, я очень к этому отношусь аскетично.

У меня нет большого круга общения. Я не общаюсь много с тренерами. Вот у меня есть наши тренеры, есть несколько тренеров знакомых, и какие-то разговоры имею. А чтобы я интересовался, позвонил какому-то тренеру, сказал: "Как ты считаешь, это правильно или неправильно? Выскажи свое мнение" – этого не делаю.

До меня доходят какие-то отголоски того, что кто-то думает, кто-то говорит. И очень много за глаза говорит, что то, что мы хотим менять футбол – это все ерунда. Мы никогда не говорили, что мы меняем глобально украинский футбол.

Мы хотим изменить понимание игры наших игроков, хотим изменить понимание игры наших болельщиков карпатовских, хотим немного изменить карпатовскую модель игры в том плане, что всегда считается, что "Карпаты" – это дух, бескомпромиссность, борьба. И все. То есть о качестве игры никогда я ничего не слышал.

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Мы хотим, чтобы был этот драйв, была эта энергия, чтобы был этот карпатовский бойцовский дух. Но когда у нас будет мяч – мы хотим, чтобы мы были хороши на мяче. Мы хотим это изменить. А когда мы изменим это, то понемногу будет кто-то видеть, черпать информацию и также меняться.

Я считаю, что тренеры вообще – это плагиаторы в том плане, что смотрит футбол: это нравится, это хорошее, давай это попробуем. То есть я понимаю, что кто-то хочет, условно, от нас взять, или мы от кого-то.

Но чтобы взять что-то, что-то изменить, ты должен понимать контекст, понимать детали. То есть многие берут какие-то отдельные эпизоды, вносят в свою игру, но не понимают глубины, не понимают детали, на чем фокусируется тренер. Это если тренер чисто от кого-то что-то собирает.

Я говорил уже о том, что когда мы были в Первой лиге, мы тоже начали это делать, и тоже было очень много скептичности от других. Но уже во 2-м круге я видел, что команды, которые играли против нас, начали меняться, что-то для себя черпали. Я видел, что команды меняются и делают несколько вещей, которые они увидели у нас. Это было очень часто.

– А вы где это увидели?

– У нас Шуст придумал все (смеется – прим.). Понимаете, когда мы собирали тренерский штаб в "Ингульце", заканчивался сезон, остались я и Шуст. Нам нужно было собирать команду, собирать тренерскую команду. Да и мы начали с того, что нужно собрать тренерскую команду.

И я Боде сказал, что приглашу Игоря Ермакова к нам. Взяли тренера по физподготовке Вадима Шутенко – и это тоже очень существенно нам качества добавило. Шуст отвечал за интеграцию вратарей, он нам очень помог в моментах выхода от ворот, он очень много над этим работал. Шутенко много работал в зале – индивидуальная, беговая работа, отвечал за тонус наш.

И мы вместе тренерским штабом находили какие-то моменты, что-то меняли. Наше понимание было сразу в том, что мы должны играть первым номером. В какой зоне мы должны это делать, в какой формации – об этом мы спорили, сомневались.