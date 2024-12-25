"Было тяжело убить в себе главного тренера", - Лавриненко рассказал, как сработался с Лупашко

Помощник главного тренера " Карпат " Сергей Лавриненко, поделился впечатлениями от совместной работы с Владиславом Лупашко.

– Ваш опыт работы главным тренером помогает вам очень или просто помогает?

– Такой был у меня период, я все-таки 10 лет был главным тренером, и поначалу было трудно перестроить себя внутри. Иногда говорят, что когда футболист становится тренером, тяжело убить в себе футболиста, перейти на тренерскую работу.

Мне же сначала было тяжело убить в себе главного тренера, потому что это, во-первых, скажем, моя интонация, подача информации. Всегда, когда подает главный тренер и когда подает помощник – это немного разные моменты.

Но сейчас с этим нет вообще проблем, и я считаю, что мой опыт как раз где-то может помочь команде. Я знаю, что в некоторых моментах это уже были ключевые моменты – это, возможно, главный тренер расскажет. Но я считаю, что мне тот опыт, который у меня есть – он как раз на пользу команде.

– Многие, анализируя ваше назначение, тоже говорили, что сейчас вы – помощник своего бывшего подопечного, что вам где-то нужно переступить через себя. Вы чувствовали это? Или это неправильный термин?

– В моем случае это точно неправильный термин, потому что мы с главным тренером уже много лет вместе. Что я был главным тренером, что он сейчас главный тренер. У нас есть полное понимание, много сходства где-то в понимании игры, понимании того, какой мы хотим видеть футбол.

Но у Владислава Викторовича больше молодой энергии, больше креативных идей, он больше возможно рискует – и это дает свои результаты. Возможно, у меня где-то есть и негативный опыт, не всегда все, возможно, получалось, но у Викторовича сейчас все с чистого листа. Я уже многому у него учусь.

Во-первых, сейчас мне очень интересно, как он общается – не только с футболистами, а вообще с коллективом в футбольном клубе. Все объединены одной целью. Очень приятно находиться на базе, когда все с улыбками приходят на работу.

Даже каждый футболист сейчас говорит: "Я жду время, когда приехать на базу". В этом нужно, наверное, мне сейчас поучиться у Викторовича. Это его и отличает от многих. Он современный, много учился, много читал, будучи еще игроком.

Футболисты едут на сборы, а он берет с собой 10-12 книг. Я думаю: "Когда у него будет время это все прочесть?" Но он действительно много учился, смотрел, анализировал. Сейчас он еще достаточно молод, ему 38 лет, а он уже добился каких-то результатов – не каких-то, а серьезных. Поэтому я думаю, что это как раз та работа, которую он проделал над собой.

– А какие книги были?

– Разные.

– Часто у футболистов самые популярные – это автобиографии каких-то футбольных людей.

– Он читал не только футбольные – было много книг и по психологии, управлению, менеджменту, и просто исторические. То есть, у него был разный спектр интересов.