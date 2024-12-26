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Всемирная классика. Какой любимый рождественский фильм у игроков Александрии?

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Всемирная классика. Какой любимый рождественский фильм у игроков Александрии?

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

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Для многих период зимних праздников является прекрасной возможностью провести время в кругу родных и близких. А также это удачное время для просмотров фильмов.

Пресс-служба "Александрии" решила выяснить, какой любимый рождественский фильм у команды. И так, футболисты Назар Макаренко, Денис Костышин, Александр Филиппов, Мигель Кампуш, Георгий Ермаков, а также тренер вратарей Владимир Тименко единогласно выбрали классику новогоднего кинематографа - "Один дома". Ермаков в свою подборку добавил еще фильм о невероятной истории школы волшебников - "Гарри Поттер".

А какой ваш любимый рождественский фильм?

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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