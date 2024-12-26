Федорчук: Шахтер явно ошибся с тренером. Динамо должно стать чемпионом

Известный украинский тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук высказался о конкуренции между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

– На зимний перерыв единоличным лидером ушло "Динамо", ныне имеющее достаточно солидный отрыв от донецкого "Шахтера", а именно десять очков. Пришлось на днях пообщаться с Йожефом Сабо и он откровенно сказал, что для него такая ситуация в турнирной таблице УПЛ стала достаточно неожиданной, а для вас?

- Я скажу так: первую половину чемпионата завалил главный конкурент "Динамо". "Шахтер" явно ошибся с тренером. Как можно было приглашать на должность главного специалиста, нигде главным не являвшегося? Очень ему сложно.

— Так не стоит ли Пушича уволить?

— Мой прогноз, что Пушича уволят. Сейчас "Шахтер" - достаточно молодая команда, и им нужен опытный тренер. А не постоянно второй Пушич. Опять же я уже об этом говорил, он самостоятельно почти не тренировал. Не такой наставник нужен "горнякам". Молодой команде нужен опытный наставник. Только так. А опытной команде, напротив, иногда помогает молодой и энергичный специалист.

Мне ситуация с Пушичем в "Шахтере" напоминает обстановку в армии. До того, как попасть на фронт, солдат проходит курс молодого бойца и вроде бы все знает по его итогам, а попадает в окоп — и все. Стресс, шок и человек теряется и все забывает.

И относительно "Динамо", если продолжить отвечать на первый вопрос, то он сделал ставку на своего, на Александра Шовковского и своих — я о воспитанниках академии киевского клуба. И это сработало, и более того — сохранило деньги Игорю Суркису, так как удешевило ему содержание команды, где нет ценных легионеров с большими контрактами. Затрат стало меньше.

Большие европейские клубы годами так поступают. Разве не вкладываются в своих воспитанников "Реал", "Барселона", "Милан" или "Интер"? Кстати, я сейчас в Италии, у дочери в гостях, и я вам скажу, что здесь очень популярны не легионеры, а именно свои игроки, итальянцы.

Если сравнивать команду Шовковского и команду Луческу, то произошло два шага вверх, вперед. Игроки "Динамо" стали, мне так кажется, более мотивированными, больше отдаются на поле, дисциплина стала лучше.

Да, на евроарене пока с результатами плохо, но и они будут впоследствии. Не бывает у садовода сразу хороших плодов, надо ждать. Хотя у Шовковского уже есть молодежь, которая громко о себе заявила. К примеру, защитник Тарас Михавко или опорник Владимир Бражко. Мне приятно смотреть, как добавляет в мастерстве Владислав Ванат.

Поэтому, судя по всему, что я уже наговорил, первое место "Динамо" в турнирной таблице перед зимним перерывом для меня не является неожиданностью.

- Удержит или нет "Динамо" преимущество плюс десять очков над "Шахтером"? Читаем — станут киевляне чемпионами?

— Я вот не помню, чтобы у нас был чемпионат, когда у какой-то из команд было плюс где-то и чтобы она такую ​​фору растеряла, не удержала. И, знаете, не слишком, все же высока конкуренция в УПЛ, если говорить за борьбу наверху, поэтому… Поэтому, да, "Динамо" должно стать чемпионом.