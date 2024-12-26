  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Почувствовал разницу". 18-летний игрок Кривбасса высказался об игре на уровне УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Почувствовал разницу". 18-летний игрок Кривбасса высказался об игре на уровне УПЛ

Премьер-лига

Этой осенью Ярослав Шевченко дебютировал за главную команду криворожан

"Почувствовал разницу". 18-летний игрок Кривбасса высказался об игре на уровне УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

18-летний полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко поделился впечатлениями от выступлений в элитном дивизионе чемпионата Украины.

- Три матча подряд ты выходил в основе на матчи УПЛ. Почувствовал уровень элитного дивизиона?

- Без сомнений почувствовал разницу, ведь ритм и высокие скорости на поле заставляют тебя выходить на этот новый уровень. Ребята первой команды играют на более высоком уровне, чем юношеское первенство.

Читайте такжеДва игрока Кривбасса U-19 поедут на сборы с первой командой

- Какой из прошлых матчей в основе тебе больше всего запомнился?

- Мой первый поединок против "Оболони", ведь это мое дебютное противостояние в УПЛ в основном составе. Я помню все детали этой игры, свои эмоции и переживания. К тому же, тогда мне повезло отдать голевую передачу. Также не могу не выделить матч против еще одного нашего принципиального соперника - "Полесья".

- Как считаешь, кто еще из игроков U-19 имеет шансы в ближайшее время дебютировать за главную команду "Кривбасса"?

- Не могу это комментировать, ведь я - не тренер. По моему мнению, у всех ребят есть шанс, ведь за это полугодие Юрий Николаевич давал возможность проявить себя многим юным игрокам на тренировках с главной командой. Каждый игрок из U-19 своим трудом может заслужить место в "Кривбассе", - считает Шевченко.

По теме
yellow-arrow
Всемирная классика. Какой любимый рождественский фильм у игроков Александрии?
yellow-arrow
Федорчук: Шахтер явно ошибся с тренером. Динамо должно стать чемпионом
yellow-arrow
3 клуба потратили почти 90% от суммы всех трансферов УПЛ в 2024 году
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости