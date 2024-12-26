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"Почувствовал разницу". 18-летний игрок Кривбасса высказался об игре на уровне УПЛ
Этой осенью Ярослав Шевченко дебютировал за главную команду криворожан
Фото: ФК Кривбас
18-летний полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко поделился впечатлениями от выступлений в элитном дивизионе чемпионата Украины.
- Три матча подряд ты выходил в основе на матчи УПЛ. Почувствовал уровень элитного дивизиона?
- Без сомнений почувствовал разницу, ведь ритм и высокие скорости на поле заставляют тебя выходить на этот новый уровень. Ребята первой команды играют на более высоком уровне, чем юношеское первенство.
- Какой из прошлых матчей в основе тебе больше всего запомнился?
- Мой первый поединок против "Оболони", ведь это мое дебютное противостояние в УПЛ в основном составе. Я помню все детали этой игры, свои эмоции и переживания. К тому же, тогда мне повезло отдать голевую передачу. Также не могу не выделить матч против еще одного нашего принципиального соперника - "Полесья".
- Как считаешь, кто еще из игроков U-19 имеет шансы в ближайшее время дебютировать за главную команду "Кривбасса"?
- Не могу это комментировать, ведь я - не тренер. По моему мнению, у всех ребят есть шанс, ведь за это полугодие Юрий Николаевич давал возможность проявить себя многим юным игрокам на тренировках с главной командой. Каждый игрок из U-19 своим трудом может заслужить место в "Кривбассе", - считает Шевченко.
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