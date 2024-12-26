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Перейдет ли вингер Шахтера в Карпаты? Источник дал ответ о будущем игрока

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Уйдет или останется?

Перейдет ли вингер Шахтера в Карпаты? Источник дал ответ о будущем игрока

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марьян Швед не перейдет в "Карпаты", утверждает ТаТоТаке.

Клубы не ведут переговоров о возвращении игрока во Львов. Согласно данным источника, 27-летний вингер не рассматривается тренерским штабом "львов" как потенциальное усиление клуба.

В текущем сезоне Швед принял участие в четырех матчах за "Шахтер". Его контракт с клубом истекает 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 млн евро.

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Шахтер (Донецк) Марьян Швед ТаТоТаке Карпаты (Львов)
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
26.12.2024 в 13:11
Тогда откуда пошел этот ТРАНДЕЖ.Погоня за дешевой сенсацией? Не так ли?
sticker
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1
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
26.12.2024 в 13:11
Тогда откуда пошел этот ТРАНДЕЖ.Погоня за дешевой сенсацией? Не так ли?
sticker
Ответить
1
0

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