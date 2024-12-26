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Перейдет ли вингер Шахтера в Карпаты? Источник дал ответ о будущем игрока
Уйдет или останется?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Марьян Швед не перейдет в "Карпаты", утверждает ТаТоТаке.
Клубы не ведут переговоров о возвращении игрока во Львов. Согласно данным источника, 27-летний вингер не рассматривается тренерским штабом "львов" как потенциальное усиление клуба.
В текущем сезоне Швед принял участие в четырех матчах за "Шахтер". Его контракт с клубом истекает 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 млн евро.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Kondor (Веселе)
26.12.2024 в 13:11
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