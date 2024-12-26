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Европейский клуб интересуется лидером Шахтера - там уже играет украинец
У футболиста появился вариант для продолжения карьеры
Фото: ФК Шахтар
"Трабзонспор" проявляет интерес к полузащитнику "Шахтера" Александру Зубкову, сообщает турецкое издание Sportx.com.
По информации источника, главный тренер "бордово-синих" хочет усилить состав новыми игроками, среди которых значится позиция полузащиты. О каких-либо переговоров между сторонами пока ничего неизвестно.
В нынешнем сезоне Зубков отыграл 19 матчей за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Контракт игрока с горняками действует до 30 июня 2027 года.
К слову, в составе "Трабзонспора" выступает украинский защитник Арсений Батагов.
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