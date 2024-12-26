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Аладдин, козак, чёрт и другие. Футболисты Карпат превратились в персонажей Вертепа
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Фото: ФК Карпати Львів
В честь празднования Рождества Христова футбольный клуб "Карпаты" устроил настоящий вертеп. Игроки и тренер львовской команды переоделись в рождественские костюмы.
Среди персонажей - пастух, ангел, козак, князь, римский воин, черт, аладдин и другие.
Пресс-служба львовян показала бекстейдж с фотосессии.
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Источник:ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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