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Аладдин, козак, чёрт и другие. Футболисты Карпат превратились в персонажей Вертепа

Премьер-лига

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Аладдин, козак, чёрт и другие. Футболисты Карпат превратились в персонажей Вертепа

Фото: ФК Карпати Львів

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В честь празднования Рождества Христова футбольный клуб "Карпаты" устроил настоящий вертеп. Игроки и тренер львовской команды переоделись в рождественские костюмы.

Среди персонажей - пастух, ангел, козак, князь, римский воин, черт, аладдин и другие.

Пресс-служба львовян показала бекстейдж с фотосессии.

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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