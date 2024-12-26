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Хавбек Кривбасса объяснил, в чем заключается сила нынешней команды

Премьер-лига

Он подчеркнул единство игроков

Хавбек Кривбасса объяснил, в чем заключается сила нынешней команды

Фото: ФК Кривбас

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18-летний полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко рассказал, в чем сила нынешней криворожской команды.

"Сила в единстве, ведь одиннадцать футболистов играют, как один. На этом акцентируют внимание многие игроки из других команд.

Например, футболист "Зари" Мичин в интервью говорил, что самый сложный соперник для них - именно "Кривбасс". Действительно, наша команда играет как одно целое. Сила "Кривбасса" - в единстве игроков", - приводит слова Шевченко клубная пресс-служба.

Отметим, что "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 пункт в 16 матчах.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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