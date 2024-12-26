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Карпаты подпишут бывшего вратаря Днепра-1 - Источник

Премьер-лига

Он является свободным агентом

Карпаты подпишут бывшего вратаря Днепра-1 - Источник

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

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Бывший вратарь "Днепра-1" Валерий Ярчук близок к переходу во львовские "Карпаты". Об этом информирует Telegram-канал "INSIDE UPL".

Сообщается, что Ярчук может стать заменой третьему голкиперу команды Александру Ильющенкову, который в ближайшее время покинет клуб.

Напомним, 34-летний Ярчук с лета находится в статусе свободного агента. Он выступал за "Днепр-1" с начала его основания (с 2017 года) и до его расформирования. Всего в футболке спортклубовцев он провел 63 матча, пропустив 66 мячей.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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