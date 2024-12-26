Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты подпишут бывшего вратаря Днепра-1 - Источник
Он является свободным агентом
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
Бывший вратарь "Днепра-1" Валерий Ярчук близок к переходу во львовские "Карпаты". Об этом информирует Telegram-канал "INSIDE UPL".
Сообщается, что Ярчук может стать заменой третьему голкиперу команды Александру Ильющенкову, который в ближайшее время покинет клуб.
Напомним, 34-летний Ярчук с лета находится в статусе свободного агента. Он выступал за "Днепр-1" с начала его основания (с 2017 года) и до его расформирования. Всего в футболке спортклубовцев он провел 63 матча, пропустив 66 мячей.
Популярное сейчас
- Правда или нет? Русин прокомментировал слухи о возможном возвращении в Украину
- Вратарь сборной Украины женился на своей возлюбленной
- Экс-звезда Реала может присоединиться к Жироне
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня