Карпаты подпишут бывшего вратаря Днепра-1 - Источник

Бывший вратарь "Днепра-1" Валерий Ярчук близок к переходу во львовские "Карпаты". Об этом информирует Telegram-канал "INSIDE UPL".

Сообщается, что Ярчук может стать заменой третьему голкиперу команды Александру Ильющенкову, который в ближайшее время покинет клуб.

Напомним, 34-летний Ярчук с лета находится в статусе свободного агента. Он выступал за "Днепр-1" с начала его основания (с 2017 года) и до его расформирования. Всего в футболке спортклубовцев он провел 63 матча, пропустив 66 мячей.