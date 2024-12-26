Внимательно ли вы следили за первой частью УПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Первую часть украинской Премьер-Лиги 2024/25 без поражений сумело пройти только киевское "Динамо". Столичный клуб лидирует с 43-я очками, опережая ближайших преследователей "Александрию" и "Шахтер" на 5 и 10 зачетных баллов соответственно.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой частью этого розыгрыша УПЛ, пройдя наш квиз.