Премьер-лига
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Внимательно ли вы следили за первой частью УПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол
Делитесь вашими результатами и самыми яркими впечатлениями от первой части УПЛ 2024/25 в комментариях
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Первую часть украинской Премьер-Лиги 2024/25 без поражений сумело пройти только киевское "Динамо". Столичный клуб лидирует с 43-я очками, опережая ближайших преследователей "Александрию" и "Шахтер" на 5 и 10 зачетных баллов соответственно.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой частью этого розыгрыша УПЛ, пройдя наш квиз.
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