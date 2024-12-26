"Пусть выучит Лига чемпионов аж до Житомира маршрут". Суркис написал стихотворение о Полесье

Почетный член УЕФА Григорий Суркис посвятил стихотворение "Полесью", которое он прочитал во время празднования 65-летия житомирского клуба.

"Когда сошлось множество разных, достойных, правильных людей,

Когда прозрачный, честный бизнес стоит за воплощением идей,

Когда в душе есть мечты гранта, и лидер есть на все времена,

Когда есть преданная команда и настоящих фанов голоса,

Когда есть мир своих законов, свои традиции, устав,

Пусть изучит Лига чемпионов до Житомира маршрут,

Пусть будет счастье в семье, пусть будет феникс на крыле,

"Полесье", слава Украине, и мира нам на всей земле"