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"Пусть выучит Лига чемпионов аж до Житомира маршрут". Суркис написал стихотворение о Полесье

Премьер-лига

Оригинально

"Пусть выучит Лига чемпионов аж до Житомира маршрут". Суркис написал стихотворение о Полесье

Фото: 368.media

Новина українською

Почетный член УЕФА Григорий Суркис посвятил стихотворение "Полесью", которое он прочитал во время празднования 65-летия житомирского клуба.

"Когда сошлось множество разных, достойных, правильных людей,

Когда прозрачный, честный бизнес стоит за воплощением идей,

Когда в душе есть мечты гранта, и лидер есть на все времена,

Когда есть преданная команда и настоящих фанов голоса,

Когда есть мир своих законов, свои традиции, устав,

Пусть изучит Лига чемпионов до Житомира маршрут,

Пусть будет счастье в семье, пусть будет феникс на крыле,

"Полесье", слава Украине, и мира нам на всей земле"

ВИДЕО с поздравлением от Григория Суркиса

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Григорий Суркис Лига чемпионов УПЛ Полесье (Житомир)
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Источник:
тік-ток Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
26.12.2024 в 15:56
поэт дырявый.напиши стихи о шубах в ЛЧ и о нынешнем выступлении динамо в ЛЕ
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Комментарии 2
tekutiev (донецк,Украина)
26.12.2024 в 15:56
поэт дырявый.напиши стихи о шубах в ЛЧ и о нынешнем выступлении динамо в ЛЕ
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1
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Лекарь (село Дарниця)
26.12.2024 в 15:53
А вірш обов"язково треба було на ворожу мову перекласти?
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