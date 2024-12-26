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"Пусть выучит Лига чемпионов аж до Житомира маршрут". Суркис написал стихотворение о Полесье
Оригинально
Фото: 368.media
Почетный член УЕФА Григорий Суркис посвятил стихотворение "Полесью", которое он прочитал во время празднования 65-летия житомирского клуба.
"Когда сошлось множество разных, достойных, правильных людей,
Когда прозрачный, честный бизнес стоит за воплощением идей,
Когда в душе есть мечты гранта, и лидер есть на все времена,
Когда есть преданная команда и настоящих фанов голоса,
Когда есть мир своих законов, свои традиции, устав,
Пусть изучит Лига чемпионов до Житомира маршрут,
Пусть будет счастье в семье, пусть будет феникс на крыле,
"Полесье", слава Украине, и мира нам на всей земле"
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