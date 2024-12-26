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Шелаев: Разочарован и Шахтером на всех аренах и Динамо в еврокубках

Премьер-лига
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Эксперт высказался о наших грандах

Шелаев: Разочарован и Шахтером на всех аренах и Динамо в еврокубках

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев проанализировал выступления украинских клубов во внутреннем чемпионате и еврокубках.

"Прежде всего, ожидал большего от "Шахтера", который провалился, как в УПЛ, так и в Лиге чемпионов. Хотя "горняки" еще сохраняют маленькие шансы спасти сезон.

Разочарован и серией неудач "Динамо" в Лиге Европы. К сожалению, имеем то, что имеем.

Невысокий уровень УПЛ где-то негативно сказывается и на выступлении наших представителей на международной арене, где они с каждым годом все больше сдают позиции", – прокомментировал Шелаев.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка и отставая от "Динамо" на 10 и от "Александрии" - на 5 пунктов.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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