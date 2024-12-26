Шелаев: Разочарован и Шахтером на всех аренах и Динамо в еврокубках

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев проанализировал выступления украинских клубов во внутреннем чемпионате и еврокубках.

"Прежде всего, ожидал большего от " Шахтера ", который провалился, как в УПЛ, так и в Лиге чемпионов. Хотя "горняки" еще сохраняют маленькие шансы спасти сезон.

Разочарован и серией неудач "Динамо" в Лиге Европы. К сожалению, имеем то, что имеем.

Невысокий уровень УПЛ где-то негативно сказывается и на выступлении наших представителей на международной арене, где они с каждым годом все больше сдают позиции", – прокомментировал Шелаев.