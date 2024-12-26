Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шелаев: Разочарован и Шахтером на всех аренах и Динамо в еврокубках
Эксперт высказался о наших грандах
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев проанализировал выступления украинских клубов во внутреннем чемпионате и еврокубках.
"Прежде всего, ожидал большего от "
Шахтера", который провалился, как в УПЛ, так и в Лиге чемпионов. Хотя "горняки" еще сохраняют маленькие шансы спасти сезон.
Разочарован и серией неудач "Динамо" в Лиге Европы. К сожалению, имеем то, что имеем.
Невысокий уровень УПЛ где-то негативно сказывается и на выступлении наших представителей на международной арене, где они с каждым годом все больше сдают позиции", – прокомментировал Шелаев.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка и отставая от "Динамо" на 10 и от "Александрии" - на 5 пунктов.
Популярное сейчас
- Самый лакомый кусок для европейских грандов. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник
- Правда или нет? Русин прокомментировал слухи о возможном возвращении в Украину
- Усиление Колоса, топ-клуб для Забарного и очередной свободный агент для Барсы. Главные новости за 25 декабря
- В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы