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Динамо в осенней части сезона собрало больше всего зрителей, Шахтер только на третьем месте

Премьер-лига

На втором месте - львовяне

Динамо в осенней части сезона собрало больше всего зрителей, Шахтер только на третьем месте

shakhtar.com

Новина українською

"Динамо" в осенней части сезона-2024/25 имело наибольшую зрительскую аудиторию. В среднем за играми киевлян с трибун наблюдал 2 231 зритель.

Второе место по посещаемости заняли "Карпаты" – 1 637, третье - "Шахтер" – 1 518. Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх "Черноморца" (в среднем – 306), ЛНЗ (571) и "Зари" (652).

Дома наибольшую поддержку болельщиков имели "Карпаты" (в среднем – 2 163), "Динамо" (1 984) и "Верес" (1 864), наименьшую, если не принимать во внимание "Черноморец", чьи игры в Одессе по известной причине проходили при пустых трибунах, – "Ингулец" (278), ЛНЗ (305) и "Колос" (521).

В гостях наибольшее количество зрителей собрали "Динамо" (в среднем – 2 583), "Шахтер" (2 034) и "Полесье" (1 308), наименьшее – "Черноморец" (649), "Верес" (656) и "Заря" (746).

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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