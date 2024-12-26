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Динамо в осенней части сезона собрало больше всего зрителей, Шахтер только на третьем месте
На втором месте - львовяне
shakhtar.com
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Второе место по посещаемости заняли "Карпаты" – 1 637, третье - "Шахтер" – 1 518. Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх "Черноморца" (в среднем – 306), ЛНЗ (571) и "Зари" (652).
Дома наибольшую поддержку болельщиков имели "Карпаты" (в среднем – 2 163), "Динамо" (1 984) и "Верес" (1 864), наименьшую, если не принимать во внимание "Черноморец", чьи игры в Одессе по известной причине проходили при пустых трибунах, – "Ингулец" (278), ЛНЗ (305) и "Колос" (521).
В гостях наибольшее количество зрителей собрали "Динамо" (в среднем – 2 583), "Шахтер" (2 034) и "Полесье" (1 308), наименьшее – "Черноморец" (649), "Верес" (656) и "Заря" (746).
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