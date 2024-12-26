Судейский эксперт назвал тройку лучших украинских арбитров 2024 года

Экс-рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар назвал лучших, по его мнению, украинских футбольных судей по итогам 2024 года.

"На мой взгляд, впереди идут Николай Балакин, Виталий Романов и Виктор Копиевский. Это опытные рефери, были в их карьере и черные полосы, но они хорошо работали над исправлением ошибок и демонстрируют качественный уровень судейства.

Отметил бы также прогресс Дмитрия Панчишина. Не случайно именно эти арбитры часто привлекаются к обслуживанию матчей на международной арене.

Хотя в целом уровень обслуживания поединков УПЛ судейским корпусом оставляет желать лучшего", - сказал Ступар.