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Судейский эксперт назвал тройку лучших украинских арбитров 2024 года

Премьер-лига

Хотя в целом уровень судейства в УПЛ оставляет желать лучшего

Судейский эксперт назвал тройку лучших украинских арбитров 2024 года

t.me/uafukraine

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Экс-рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар назвал лучших, по его мнению, украинских футбольных судей по итогам 2024 года.

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"На мой взгляд, впереди идут Николай Балакин, Виталий Романов и Виктор Копиевский. Это опытные рефери, были в их карьере и черные полосы, но они хорошо работали над исправлением ошибок и демонстрируют качественный уровень судейства.

Отметил бы также прогресс Дмитрия Панчишина. Не случайно именно эти арбитры часто привлекаются к обслуживанию матчей на международной арене.

Хотя в целом уровень обслуживания поединков УПЛ судейским корпусом оставляет желать лучшего", - сказал Ступар.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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