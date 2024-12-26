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И это не Дибанго. Защитником Кривбасса интересуются в Германии

Премьер-лига
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Интерес из Бундеслиги 2

И это не Дибанго. Защитником Кривбасса интересуются в Германии

fckryvbas.com

Новина українською

Универсальный защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев попал в сферу интересов команды со второго немецкого дивизиона. Об этом в эфире "ТаТоТаке" сообщил комментатор Дмитрий Шпирко.

"У меня о Драмбаеве уже спрашивали коллеги из Германии. Аутсайдер второго германского дивизиона интересуется им. Уже расспрашивали, как у него с языком, адаптацией. Без какой-то конкретики, но интерес был.

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Однако все не так просто, так как первый на продажу в "Кривбассе" стоит Дибанго, и если Иван уйдет из клуба, то "Кривбасс" попытается всеми силами удержать Драмбаева. Но, кто знает, может, Драмбаев уйдет и раньше Дибанго", - сказал Шпирко.

Напомним, что Александр Драмбаев в нынешнем сезоне сыграл за "Кривбасс" в 21 поединке, забив один гол.

Контракт 23-летнего игрока с "Кривбассом" действует до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) Александр Драмбаев Иван Дибанго
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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