И это не Дибанго. Защитником Кривбасса интересуются в Германии

Универсальный защитник " Кривбасса " Александр Драмбаев попал в сферу интересов команды со второго немецкого дивизиона. Об этом в эфире "ТаТоТаке" сообщил комментатор Дмитрий Шпирко.

"У меня о Драмбаеве уже спрашивали коллеги из Германии. Аутсайдер второго германского дивизиона интересуется им. Уже расспрашивали, как у него с языком, адаптацией. Без какой-то конкретики, но интерес был.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Однако все не так просто, так как первый на продажу в "Кривбассе" стоит Дибанго, и если Иван уйдет из клуба, то "Кривбасс" попытается всеми силами удержать Драмбаева. Но, кто знает, может, Драмбаев уйдет и раньше Дибанго", - сказал Шпирко.

Напомним, что Александр Драмбаев в нынешнем сезоне сыграл за "Кривбасс" в 21 поединке, забив один гол.

Контракт 23-летнего игрока с "Кривбассом" действует до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.