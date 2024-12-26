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И это не Дибанго. Защитником Кривбасса интересуются в Германии
Интерес из Бундеслиги 2
fckryvbas.com
Универсальный защитник "
"У меня о Драмбаеве уже спрашивали коллеги из Германии. Аутсайдер второго германского дивизиона интересуется им. Уже расспрашивали, как у него с языком, адаптацией. Без какой-то конкретики, но интерес был.
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Однако все не так просто, так как первый на продажу в "Кривбассе" стоит Дибанго, и если Иван уйдет из клуба, то "Кривбасс" попытается всеми силами удержать Драмбаева. Но, кто знает, может, Драмбаев уйдет и раньше Дибанго", - сказал Шпирко.
Напомним, что Александр Драмбаев в нынешнем сезоне сыграл за "Кривбасс" в 21 поединке, забив один гол.
Контракт 23-летнего игрока с "Кривбассом" действует до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.
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