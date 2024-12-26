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Уже общались с игроком. Турецкие СМИ продолжают писать об интересе местного клуба к хавбеку Шахтера
Турецкие СМИ пишут об интересе Трабзонспора к Зубкову
Шахтар
Турецкие СМИ продолжают
Так, издание 61trabzonhaber пишет, что в игроке лично заинтересован главный тренер турецкой команды Шенол Гюнеш. Тем не менее, в турецком клубе понимают, что за Зубкова, которого Transfermarkt оценивает в 8 млн евро, придется выложить приличную сумму, но "Трабзонспор" готов пойти на расходы ради усиления команды.
Более того, по данным издания, турки уже контактировали с окружением Зубкова на предмет возможного перехода и желаний самого игрока по контракту, желания выступать в Турции.
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Если Зубков будет не против переехать в Турцию, "Трабзонспор" уже непосредственно выйдет на контакт с "Шахтером".
В нынешнем сезоне Зубков отыграл 19 матчей за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Контракт игрока с "горняками" действует до 30 июня 2027 года.
К слову, в составе "Трабзонспора" выступает украинский защитник Арсений Батагов.
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