Федорчук: Не так давно многие Ротаня не считали серьезным тренером, а сейчас чуть ли не великим считают

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о выступлениях " Александрии " в текущем сезоне. Напомним, что команда Ротаня ушла на зиминий перерыв на 2-м месте в таблице, отставая от "Динамо" на 5 баллов, и также на 5 очков опережая "Шахтер".

"Я никоим образом не хотел бы обидеть "Александрию", но... Вот вспомним, как не так давно многие вообще не считали Ротаня серьезным тренером. Сейчас же все Руслана на руках носят, восхищаются его работой. Чуть ли не великим считают уже. И то, как относились к нему раньше, и то, как теперь, неправильно.

Знаете, я бы похвалил в первую очередь руководство "Александрии". Они дали время Руслану, поверили в него после не слишком удачного сезона предыдущего (восьмое место в итоговой таблице УПЛ - прим.). Потому что у нас часто все наоборот: едва тренер зашатался, результаты начали ухудшаться, и ему вместо поддержки ставят подножку.

Вообще же, отмечать нужно не только работу главного тренера, а всей его бригады, тренерского штаба. Меня "Александрия" удивила прежде всего тем, что демонстрировала хорошую командную игру. Вот именно в этом залог ее успеха, как по мне, потому что высококачественных футболистов там мало. "Александрия" - это типичная тренерская команда, так принято говорить.

До начала чемпионата я не думал, что они столько очков соберут перед зимним перерывом. Я думал будет 30, может, 32, но не 38 зачетных баллов", - сказал Федорчук.