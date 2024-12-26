"Президент дезертировал". Балули рассказал, как Металлист встретил начало большой войны

Французский полузащитник Фарес Балули, который сейчас находится без клуба, вспомнил о своей украинской части карьеры в "Металлисте" и "Днепре-1", а также о начале полномасштабной войны.

"Когда началась большая война, мы были в Турции, на сборах. Ходили слухи, что может начаться война, но украинцы уже давно жили с этим, потому особо не верили. Однажды утром, в 6 часов, кто-то начинает стучать в дверь номеров.

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Люди были напуганы, в шоке: Россия напала на Украину. Все просыпаются ошеломленные. У украинцев нет новостей от своих семей. У меня жена, беременная, вернулась в Лион. Но те, у кого там остались матери, родители, сестры, братья, жены, дети – все они в Украине!

Мы слышим о взрывах, бомбах. Один аргентинец подписал с нами контракт несколько дней назад и накануне привез из Аргентины жену и детей. Они оказываются в разбомбленном отеле! С этим очень тяжело жить. Как вы хотите поступать с людьми, находящимися в таком бедственном положении, в таком смятении?

А Харьков находится в 60 километрах от границы с Россией! Когда они вторгаются в Украину, они проходят через него. Игроки видят танки на улицах, где они живут. Мой сын записан на футбол, а посреди стадиона, где он играет, упала бомба! Это настоящая война.

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Мы пробыли в Турции две недели, наш президент дезертировал. Иностранцы уехали, а я вернулся во Францию. Нам не платили. Я помог нескольким украинским семьям – привез их во Францию ​​и поселил в квартиры на несколько месяцев. Мы делали все, что могли. Это длилось полгода. Я ждал и ждал.

"Днепр-1" забрал моего бывшего тренера [Кучера], спортивного директора [Красникова] и нескольких игроков, и они хотели меня. А я не очень хотел возвращаться в Украину.

Мне сказали: "Не волнуйся, мы живем в Словакии, в Украине нет матчей", потому что в то время бомбардировки происходили каждый день. Я сказал: "Ладно". И уехал. Команда только что вернулась с матча чемпионата.

Я знал одного парня в команде, Яниса Амаша. Он сказал мне: "Брат, они нам соврали: все матчи проходят в Украине!" Я только что подписал контракт. Мне объяснили, что будет всего несколько матчей и что мы не должны ехать", - рассказал Балули.