Грицай: Такие результаты Шахтера и Динамо – это провал

Украинский тренер и эксперт Александр Грицай дал оценку неудачным выступлениям "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках нынешнего сезона.

– Что можно сказать по выступлению наших команд в еврокубках? "Шахтер" заработал 4 очка, а " Динамо " порадовало только одним голом в исполнении Кабаева.

– И говорить особо не о чем. К сожалению, провальное выступление. Есть на это, наверное, и объективные причины. Но, честно говоря, такие результаты – это провал.

– "Шахтер" где-то, начиная с матча против "Арсенала", как-то активнее заиграл. Дончане хоть что-то начали созидать в атаке и появилась картинка в игре. Кого можно выделить в составе "горняков"? Может, Судакова?

– Да, конечно, Георгия можно выделить. Того же Зубкова тоже можно выделить. Естественно, вратаря Ризныка! Ему удалось побить рекорд Лиги чемпионов. Конечно, это не сильно хорошо для "Шахтера", что такое количество раз ударили им по воротам футболисты "ПСВ". Но Ризнык молодец!

– В январе "Шахтер" ждут матчи с "Боруссией" и "Брестом", а "Динамо" - с "Галатасараем" и "РФШ". Зимняя пауза может пойти на пользу украинским клубам?

– Конечно, возможно, перерыв сыграет на руку нашим командам. Но многое будет зависеть и от того, будут ли они усиливаться. Наверняка "Динамо" и "Шахтер" должны усиливаться перед такими поединками. Но и все равно будет много зависеть от сборов. После этого уже увидим, в какой форме команды подходят к еврокубкам и чемпионату Украины.