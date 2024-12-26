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Четвертый месяц подряд. Полесье объявило имя лучшего игрока команды в декабре

Премьер-лига
Обновлено

Конечно же, это Алексей Гуцуляк

Четвертый месяц подряд. Полесье объявило имя лучшего игрока команды в декабре

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" подбило итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в декабре.

С солидным перевесом первое место занял Алексей Гуцуляк, который набрал 59% голосов.

На втором месте - Богдан Михайличенко - 21%

На третьем - Руслан Бабенко - 10%

Интересно, что Гуцуляк признается лучшим игроком месяца в "Полесье" четвертый месяц подряд.

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Руслан Бабенко Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк Богдан Михайличенко
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