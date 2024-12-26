Премьер-лига
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Четвертый месяц подряд. Полесье объявило имя лучшего игрока команды в декабре
Конечно же, это Алексей Гуцуляк
instagram.com/fcpolissya
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С солидным перевесом первое место занял Алексей Гуцуляк, который набрал 59% голосов.
На втором месте - Богдан Михайличенко - 21%
На третьем - Руслан Бабенко - 10%
Интересно, что Гуцуляк признается лучшим игроком месяца в "Полесье" четвертый месяц подряд.
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