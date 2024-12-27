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Федорчук: Та, как Карпаты уволили Маркевича, характеризует руководство не с хорошей стороны

Премьер-лига

Порция критики от эксперта в сторону Карпат

Федорчук: Та, как Карпаты уволили Маркевича, характеризует руководство не с хорошей стороны

ФК "Карпати" / Автор невідомий

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал о главных разочарованиях УПЛ в осенней части сезона, долее подробно остановившись на "Карпатах".

– Какая команда в период с августа по декабрь Вас разочаровала своими результатами и игрой?

– Для меня номер один в этом вопросе – это "Ворскла", а номер два – "Карпаты". Значительно большего я ожидал от львовян. У них там амбиции столь серьезные были до начала чемпионата. О еврокубках вроде бы даже говорили, замахивались на них. А на деле показали очень нестабильную игру.

– А не отразилось ли на игре "Карпат" увольнение Мирона Маркевича?

– Не думаю. И под руководством Маркевича в Первой лиге игра львовян не выглядела цельной, респектабельной. Меня удивило увольнение Мирона Богдановича, скажем так, с моральной точки зрения. Он тренировал команду, и пригласили другого тренера (Владислава Лупашко – прим.), который три месяца просто гулял себе по базе. Какое-то непонятное, халатное отношение со стороны руководителей клуба. Морально-этическая ошибка.

Тренеров нанимают и увольняют – это нормальное явление. Та форма, в которой уволили Маркевича, как это происходило, ну…. Характеризует руководство "Карпат" не с хорошей стороны. Многие у меня есть к ним вопросы.

Несколько ситуация с Маркевичем мне похожа на то, как "Шахтер" поступил с Игорем Йовичевичем. Не проходит это все бесследно для команды. Затем дисциплина начинает хромать, мотивация. Ну разве футболисты слепы? Они ведь понимают, что если с главным тренером так могут позволить себе обращаться, то и с ними такое же может произойти.

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Ворскла (Полтава) Олег Федорчук Карпаты (Львов)
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Источник:
sportnews
Опубликовал: Михаил Черныш
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