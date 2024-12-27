Сопко: Если Александрия сохранит состав и укрепится, то будет бороться за чемпионство. У них все для этого есть

Александр Сопко отметил тренерскую работу Руслана Ротаня.

“На нашей футбольной карте появились фактически новые команды, которые уже становятся ведущими. И если к "Кривбассу" мы уже привыкли, и он второй год демонстрирует футбол, тренер опытный, амбиции у президента есть, строится клубная инфраструктура, приглашение иностранцев практически безошибочно, то появление в УПЛ "Полесья" и возвращение "Карпат" радует. Появились новейшие футбольные центры. Президенты этих клубов не заявляют, что срочно нужен результат, что мы выйдем в Европу, потому что очень амбициозны. Они говорят о фундаментальных вещах: построить инфраструктуру, сделать стадионы, уложиться в академии, и затем шаг за шагом двигаться к хорошему футболу. Такой подход мне импонирует".

"Александрия" дождалась времени, когда реально может бороться как минимум за призовые места. Если сохранят состав и укрепятся, то будет бороться за чемпионство. Терпение и доверие, оказанное тренерскому штабу, должны принести свои плоды. Очень хотелось бы, чтобы "Александрия" в этом сезоне достигла максимума. У них все для этого есть. Проходит время и гораздо позже думаешь: вот был у нас шанс, а мы его потеряли, и второго такого шанса не будет.

Ротань показал, что он все эти годы развивался, хотя отношение к нему было и скептическое, неуважительное, а иногда и оскорбительное, особенно со стороны журналистов. Он все пережил, перешагнул через это, гнул свою линию и сумел построить правильный процесс, подобрать правильный коллектив, убедить руководство в правильности такого пути, выстроил игру. Футболисты вышли на новый уровень. Такая работа говорит о его уровне как тренере”, – считает Сопко.