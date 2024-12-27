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5 вратарей отыграли не менее 10 сухих матчей в УПЛ в 2024 году

Премьер-лига

Киперы помогли своим командам набрать немало очков

5 вратарей отыграли не менее 10 сухих матчей в УПЛ в 2024 году

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Динамо" Георгий Бущан возглавил список. В текущем году он провел 14 матчей в чемпионате без пропущенных голов. Это самый лучший результат.

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На второй строчке оказался Дмитрий Ледвий ("Рух"). В 13 случаях спортсмен отстоял на 0. Топ-3 замыкает Дмитрий Резник (12). В осенней части бывший игрок "Ворсклы" отыграл всего 5 сухих встреч.

Четвертое место занял представитель "Александрии" Георгий Ермаков (10). Сразу 9 поединков без пропущенных футболист "горожан" провел в первой половине текущего сезона. Также в пятерку лучших вошел Александр Кемкин (10, 8 в составе "Карпат").

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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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