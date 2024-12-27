Грицай: По первому отрезку чемпионата Александрия заслуживает выйти в еврокубки

Украинский тренер и эксперт Александр Грицай оценил первую часть сезона чемпионата Украины.

– Александр Анатольевич, как оцените первую часть сезона УПЛ? Ожидали, что такой расклад будет в первой тройке, а именно первое "Динамо", вторая "Александрия" и третий "Шахтер"?

– "Александрия" на втором месте? Я не скажу, что это прям большой сюрприз. Я раньше еще говорил, что эта команда усиливается. Большого сюрприза в этом нет. Другое дело, что "Шахтер" оказался на третьем месте с серьезным отставанием от первого "Динамо". Вот это небольшой сюрприз. Я думал, что "Динамо" и "Шахтер" будут более плотно находиться друг к другу, соперничая за титул.

– А в целом, если посмотреть на турнирную таблицу УПЛ, кого можно выделить еще?

– Если взять в целом, особо никто не удивил, если честно. Сначала "Кривбасс" буксовал, а затем набрал ход и вышел на 4-е место. Также удивило "Полесье" в том плане, что они не смогли набрать большее количество очков.

– Но, несмотря на другие результаты, те не менее "Полесье" в первой половине сезона два раза обыграло "Шахтер"!

– Нужно понимать, что матч на матч не приходится. Бывают такие поединки. Вспомните времена, когда "Заря" постоянно обыгрывала "Днепр". Может, для "Полесья" "Шахтер" – это удобная команда.

– Как считаете, "Александрия", о которой сейчас многие говорят, может пробиться в еврокубки по итогам этого сезона?

– Все будет зависеть от зимних сборов. Вопрос в том, усилится ли команда, как пройдут сборы и как они подготовятся. Тогда уже можно будет говорить. Но по первому отрезку чемпионата александрийцы заслуживают выйти в еврокубки.

– По поводу Руслана Ротаня что можете сказать? Действительно у него получается в роли наставника "Александрии"?

– Видимо, да. И в этом есть также заслуга руководства клуба, потому что после первого года работы они могли прекратить с Ротанем сотрудничество. Но руководство доверило Ротаню и теперь он дает результат – команда находится в тройке лучших.

– Что можете сказать о вашей бывшей команде "Заре"?

– Результатами они, конечно, не удивляют. Хотя, действительно, перед паузой у них получилось два раза победить. Теперь луганской команде надо готовиться и проанализировать ошибки, которые были допущены. И, возможно, у них получится улучшить игру.

– А что думаете об игре львовского "Руха", который вы также тренировали?

– По моему мнению, "Руху" нужны опытные ребята, примерно пару человек, которые должны стать лидерами команды. Молодые футболисты должны слушаться таких игроков. Вот таких опытных исполнителей львовской команде сейчас не хватает. Если такие исполнители появятся, то они смогут давать советы молодым одноклубникам.