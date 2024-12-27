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Бразильский клуб намерен подписать хавбека Шахтера

Премьер-лига

"Ботафого" ведет переговоры с 21-летним игроком

Бразильский клуб намерен подписать хавбека Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Ботафаго" заинтересован в подписании полузащитника "Шахтера" Марлона Гомеса. Об этом сообщает Globo Esporte.

Согласно данным источника, бразильцы обсуждают с футболистом условия личного контракта и заработную плату. Цель "Ботафого" - сначала договориться с 21-летним Марлоном, а затем вести переговоры с "горняками".

Гомес присоединился к "Шахтеру" в январе 2024 года. В текущем сезоне он отыграл 18 матчей за донецкий клуб и оформил три ассиста. Его контракт с дончанами рассчитан до 31 декабря 2028 года. ПОртал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 млн евро.

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Ботафого (Рио-де-Жанейро) Шахтер (Донецк) Марлон Гомес
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Источник:
Globo Esporte
Опубликовал: Алина Ерофеева
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