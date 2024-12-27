Бразильский клуб намерен подписать хавбека Шахтера

"Ботафаго" заинтересован в подписании полузащитника "Шахтера" Марлона Гомеса. Об этом сообщает Globo Esporte.

Согласно данным источника, бразильцы обсуждают с футболистом условия личного контракта и заработную плату. Цель "Ботафого" - сначала договориться с 21-летним Марлоном, а затем вести переговоры с "горняками".

Гомес присоединился к "Шахтеру" в январе 2024 года. В текущем сезоне он отыграл 18 матчей за донецкий клуб и оформил три ассиста. Его контракт с дончанами рассчитан до 31 декабря 2028 года. ПОртал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 млн евро.