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Бразильский клуб намерен подписать хавбека Шахтера
"Ботафого" ведет переговоры с 21-летним игроком
shakhtar.com
"Ботафаго" заинтересован в подписании полузащитника "Шахтера" Марлона Гомеса. Об этом сообщает Globo Esporte.
Согласно данным источника, бразильцы обсуждают с футболистом условия личного контракта и заработную плату. Цель "Ботафого" - сначала договориться с 21-летним Марлоном, а затем вести переговоры с "горняками".
Гомес присоединился к "Шахтеру" в январе 2024 года. В текущем сезоне он отыграл 18 матчей за донецкий клуб и оформил три ассиста. Его контракт с дончанами рассчитан до 31 декабря 2028 года. ПОртал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 млн евро.
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