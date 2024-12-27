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Super Ivan. Болельщики выбрали лучшего игрока Александрии в декабре

Премьер-лига
Обновлено

Иван Калюжный получил награду

Super Ivan. Болельщики выбрали лучшего игрока Александрии в декабре

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" подвела итоги за лучшего игрока команды по итогам декабря.

Победителем опроса среди болельщиков стал полузащитник Александр Калюжный. 26-летний хавбек набрал 46% голосов. Второе место занял форвард Александр Филиппов (33%), а замкнул тройку защитник Александр Мартынюк (20%).

Отметим, что в декабре Калюжный принял участие в трех матчах своей команды.

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ФК Александрия Иван Калюжный Александр Филиппов Александр Мартынюк
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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