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Super Ivan. Болельщики выбрали лучшего игрока Александрии в декабре
Иван Калюжный получил награду
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" подвела итоги за лучшего игрока команды по итогам декабря.
Победителем опроса среди болельщиков стал полузащитник Александр Калюжный. 26-летний хавбек набрал 46% голосов. Второе место занял форвард Александр Филиппов (33%), а замкнул тройку защитник Александр Мартынюк (20%).
Отметим, что в декабре Калюжный принял участие в трех матчах своей команды.
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Источник:ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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