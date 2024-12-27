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Куда перешли? Колос официально отдал двух игроков в аренду
Оба футболиста присоединились к представителям УПЛ
Фото: ФК Колос
"Колос" отправил форварда Антона Салабая и правого вингера Олега Ильина в аренду в другие команды.
22-летний форвард Салабай будет играть за полтавскую "Ворсклу", а 27-летний правый вингер Олег Ильин - за киевскую "Оболонь". Арендные соглашения рассчитаны до конца этого сезона 2024/25.
Отметим, что у Салабая в активе 10 матчей и 1 гол в этом сезоне, а у Ильина - 5 поединков без результативных действий.
Напомним, "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.
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