Куда перешли? Колос официально отдал двух игроков в аренду

"Колос" отправил форварда Антона Салабая и правого вингера Олега Ильина в аренду в другие команды.

22-летний форвард Салабай будет играть за полтавскую "Ворсклу", а 27-летний правый вингер Олег Ильин - за киевскую "Оболонь". Арендные соглашения рассчитаны до конца этого сезона 2024/25.

Отметим, что у Салабая в активе 10 матчей и 1 гол в этом сезоне, а у Ильина - 5 поединков без результативных действий.

Напомним, "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.