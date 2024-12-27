Определился лучший игрок ЛНЗ в первой части сезона

ЛНЗ обнародовал результаты голосования за лучшего игрока команды в первой части сезона.

По результатам опроса болельщиков победителем стал полузащитник Мухаррем Яшари. Он набрал 47,4% голосов. Вторым стал вратарь Евгений Кучеренко (9,2%), третьим - хавбек Владислав Наумец (7,2%).

В нынешнем сезоне 26-летний Яшари провел 18 матчей за "фиолетовых", в которых забил 4 гола и оформил 5 ассистов.