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Определился лучший игрок ЛНЗ в первой части сезона

Премьер-лига

Победил с большим отрывом

Определился лучший игрок ЛНЗ в первой части сезона

Фото: ФК ЛНЗ

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ЛНЗ обнародовал результаты голосования за лучшего игрока команды в первой части сезона.

По результатам опроса болельщиков победителем стал полузащитник Мухаррем Яшари. Он набрал 47,4% голосов. Вторым стал вратарь Евгений Кучеренко (9,2%), третьим - хавбек Владислав Наумец (7,2%).

В нынешнем сезоне 26-летний Яшари провел 18 матчей за "фиолетовых", в которых забил 4 гола и оформил 5 ассистов.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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