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Защитник и голкипер. Дебютант УПЛ объявил об уходе двух игроков
Соглашения были расторгнуты по обоюдному согласию сторон
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Левый Берег" объявил о прекращении сотрудничества с двумя футболистами. Команду покинули защитник Александр Дударенко и голкипер Дмитрий Фастов.
Соглашения были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
29-летний Дударенко выступал за "аистов" с января 2023 года. Вместе с клубом он достиг исторического успеха - выиграл бронзовые награды Первой лиги и пробился в высший дивизион. Всего в составе "Левого Берега" провел 33 матча и отметился одним забитым мячом.
27-летний Фастов пополнил ряды команды летом этого года накануне "Турнира четырех". В течение первой части сезона провел один официальный поединок в Кубке Украины (против "Кудровки" 2:3) и еще 17 раз попадал в клубную заявку на игры УПЛ.
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