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"Руководство ЛНЗ говорило, что мы не играем в красивый футбол". Дулуб - о своем увольнении
Он отметил, что сложно сочетать красивый футбол и набор очков
Фото: ФК ЛНЗ
Бывший главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб рассказал о причинах своего увольнения из черкасского клуба.
"Красивый футбол? Знаете, когда меня увольняли из "ЛНЗ", то руководство говорило мне, что мы не играем в красивый футбол. Любой футбол должен соответствовать определенным критериям. Но очень сложно совместить красоту футбола и набор очков.
Если тебе говорят, что надо продавать игроков, то игроки будут продаваться только тогда, когда команда будет занимать высокие места. Возьмите к примеру Ивана Калюжного. Если бы "Александрия" находилась где-то снизу, то вряд ли тренерский штаб сборной обратил бы на него внимание", - считает Дулуб.
К слову, сейчас "ЛНЗ" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.
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