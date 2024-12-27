"Руководство ЛНЗ говорило, что мы не играем в красивый футбол". Дулуб - о своем увольнении

Бывший главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб рассказал о причинах своего увольнения из черкасского клуба.

"Красивый футбол? Знаете, когда меня увольняли из "ЛНЗ", то руководство говорило мне, что мы не играем в красивый футбол. Любой футбол должен соответствовать определенным критериям. Но очень сложно совместить красоту футбола и набор очков.

Если тебе говорят, что надо продавать игроков, то игроки будут продаваться только тогда, когда команда будет занимать высокие места. Возьмите к примеру Ивана Калюжного. Если бы "Александрия" находилась где-то снизу, то вряд ли тренерский штаб сборной обратил бы на него внимание", - считает Дулуб.