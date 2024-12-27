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"Руководство ЛНЗ говорило, что мы не играем в красивый футбол". Дулуб - о своем увольнении

Премьер-лига

Он отметил, что сложно сочетать красивый футбол и набор очков

"Руководство ЛНЗ говорило, что мы не играем в красивый футбол". Дулуб - о своем увольнении

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Бывший главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб рассказал о причинах своего увольнения из черкасского клуба.

"Красивый футбол? Знаете, когда меня увольняли из "ЛНЗ", то руководство говорило мне, что мы не играем в красивый футбол. Любой футбол должен соответствовать определенным критериям. Но очень сложно совместить красоту футбола и набор очков.

Если тебе говорят, что надо продавать игроков, то игроки будут продаваться только тогда, когда команда будет занимать высокие места. Возьмите к примеру Ивана Калюжного. Если бы "Александрия" находилась где-то снизу, то вряд ли тренерский штаб сборной обратил бы на него внимание", - считает Дулуб.

К слову, сейчас "ЛНЗ" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.

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Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Профутбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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