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Не только Малыша. Ворскла подпишет еще одного игрока Динамо

Премьер-лига

Аренда до конца этого сезона

Не только Малыша. Ворскла подпишет еще одного игрока Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Ворскла" подпишет еще одного игрока "Динамо" на правах аренды, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, речь идет о вингере Александре Шевченко. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона 2024/25.

18-летний уроженец Полтавской области уже играл за юношескую команду "Ворсклы" в прошлой кампании (27 матчей, 4 голы). В этом году на счету Шевченко один гол в 6 поединках за "Динамо" U-19.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ворскла" арендует защитника "Динамо" Навина Малыша.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.12.2024 в 13:24
Школа ДИНАМО - це елітна марка ! Хоч зараз повискакують скаженні шлюхтарські шавки та почнуть гавкати на ЛЕГЕНДАРНИЙ КЛУБ !!!
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
27.12.2024 в 13:24
Школа ДИНАМО - це елітна марка ! Хоч зараз повискакують скаженні шлюхтарські шавки та почнуть гавкати на ЛЕГЕНДАРНИЙ КЛУБ !!!
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