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Не только Малыша. Ворскла подпишет еще одного игрока Динамо
Аренда до конца этого сезона
Фото: ФК Динамо Київ
"Ворскла" подпишет еще одного игрока "Динамо" на правах аренды, сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, речь идет о вингере Александре Шевченко. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона 2024/25.
18-летний уроженец Полтавской области уже играл за юношескую команду "Ворсклы" в прошлой кампании (27 матчей, 4 голы). В этом году на счету Шевченко один гол в 6 поединках за "Динамо" U-19.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ворскла" арендует защитника "Динамо" Навина Малыша.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Просто Квашин (Харків)
27.12.2024 в 13:24
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