Не только Малыша. Ворскла подпишет еще одного игрока Динамо

"Ворскла" подпишет еще одного игрока "Динамо" на правах аренды, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, речь идет о вингере Александре Шевченко. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона 2024/25.

18-летний уроженец Полтавской области уже играл за юношескую команду "Ворсклы" в прошлой кампании (27 матчей, 4 голы). В этом году на счету Шевченко один гол в 6 поединках за "Динамо" U-19.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ворскла" арендует защитника "Динамо" Навина Малыша.