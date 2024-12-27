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Два зарубежных клуба положили глаз на лидера атаки Александрии. За один из них он уже выступал
Тяжело будет удержать такого игрока
Фото: ФК Олександрія
"Васко да Гама" пытается заполучить вингера "Александрии" Хуана Безерру на правах аренды с возможностью выкупа.
Как сообщает Trivela, руководство бразильского клуба уже установило контакт с агентами 21-летнего футболиста и намерен добиться прогресса в переговорах с "желто-черными".
Помимо "Васко да Гамы", интерес к Безерре проявляет и болгарский "Лудогорец", который, по информации источника, уже сделал официальное предложение о покупке бразильца.
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Отметим, что Хуан является воспитанником "Васко да Гамы".
Контракт Безерры с "Александрией" рассчитан до июня 2026 года.
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