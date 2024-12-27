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Воспитанник Шахтера может перейти в клуб УПЛ

Премьер-лига

Игрок с лета находится без клуба

Воспитанник Шахтера может перейти в клуб УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

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Бывший атакующий полузащитник "Металлиста 1925" Ростислав Руслин может стать игроком "Левого Берега". Об этом пишет Telegram-канал "INSIDE UPL".

По информации источника, киевский клуб интересуется и хочет подписать контракт с 29-летним воспитанником "Шахтера".

Последним клубом Русина был "Металлист 1925", который он покинул летом этого года. С тех пор он находится в статусе свободного агента.

"Левый Берег" с 16 пунктами занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Ростислав Русин Левый берег (Киев)
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Источник:
INSIDE UPL
Опубликовал: Алина Ерофеева
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