Воспитанник Шахтера может перейти в клуб УПЛ

Бывший атакующий полузащитник "Металлиста 1925" Ростислав Руслин может стать игроком "Левого Берега". Об этом пишет Telegram-канал "INSIDE UPL".

По информации источника, киевский клуб интересуется и хочет подписать контракт с 29-летним воспитанником "Шахтера".

Последним клубом Русина был "Металлист 1925", который он покинул летом этого года. С тех пор он находится в статусе свободного агента.

"Левый Берег" с 16 пунктами занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.