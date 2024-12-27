  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб УПЛ официально расстался с капитаном

Премьер-лига

Андрей Спиваков покинул "Левый Берег"

Клуб УПЛ официально расстался с капитаном

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Капитан и полузащитник "Левого Берега" Андрей Спиваков покинул команду, сообщает клубная пресс-служба.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Спиваков присоединился к "аистам" в январе 2021 года и является одним из немногих, кто прошел вместе с клубрм весь путь от любителей до Премьер-лиги. 28 июля 2023 года Спиваков впервые вывел команду с капитанской повязкой. Всего в футболке "Левого Берега" сыграл 56 поединков и забил 18 мячей.

Ранее "Левый Берег" объявил об уходе двух игроков.

По теме
yellow-arrow
"Приоритетом является УПЛ". Известный тренер поделился планами на будущее
yellow-arrow
Воспитанник Шахтера может перейти в клуб УПЛ
yellow-arrow
Не только Малыша. Ворскла подпишет еще одного игрока Динамо
Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости