Клуб УПЛ официально расстался с капитаном

Капитан и полузащитник "Левого Берега" Андрей Спиваков покинул команду, сообщает клубная пресс-служба.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Спиваков присоединился к "аистам" в январе 2021 года и является одним из немногих, кто прошел вместе с клубрм весь путь от любителей до Премьер-лиги. 28 июля 2023 года Спиваков впервые вывел команду с капитанской повязкой. Всего в футболке "Левого Берега" сыграл 56 поединков и забил 18 мячей.

Ранее "Левый Берег" объявил об уходе двух игроков.