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Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
Андрей Спиваков покинул "Левый Берег"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан и полузащитник "Левого Берега" Андрей Спиваков покинул команду, сообщает клубная пресс-служба.
Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Спиваков присоединился к "аистам" в январе 2021 года и является одним из немногих, кто прошел вместе с клубрм весь путь от любителей до Премьер-лиги. 28 июля 2023 года Спиваков впервые вывел команду с капитанской повязкой. Всего в футболке "Левого Берега" сыграл 56 поединков и забил 18 мячей.
Ранее "Левый Берег" объявил об уходе двух игроков.
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