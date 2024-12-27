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"Приоритетом является УПЛ". Известный тренер поделился планами на будущее
Олег Дулуб хотел бы поработать в Украине еще
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб раскрыл планы на будущее.
"Рассматриваю все варианты, но приоритетом является УПЛ. Украина стала для меня особой страной. Поэтому бы хотел вернуться", - поделился Дулуб в интервью Профутбол.
Напомним, 59-летний Дулуб покинул "ЛНЗ" в июне 2024 года. В Украине он также известен по работе с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом".
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Источник:Профутбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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