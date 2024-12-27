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Григорчук формирует свой штаб. ЛНЗ расстался с четырьмя тренерами

Премьер-лига
Обновлено

Команду покинули четыре специалиста

Григорчук формирует свой штаб. ЛНЗ расстался с четырьмя тренерами

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" завершил сотрудничество с четырьмя специалистами, сообщает пресс-служба "фиолеотовых".

Команду покинули тренер вратарей Андрей Дикань, тренеры по физической подготовке Роман Чуприна и Дмитрий Корниенко, а также аналитик Тарас Дмитрик.

Они работали в штабе ранее уволенного Андреса Карраско.

Напомним, новым главным тренером "ЛНЗ" стал Роман Григорчук. Была информация, что с ним будут работать его постоянные ассистенты.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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