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Григорчук формирует свой штаб. ЛНЗ расстался с четырьмя тренерами
Команду покинули четыре специалиста
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" завершил сотрудничество с четырьмя специалистами, сообщает пресс-служба "фиолеотовых".
Команду покинули тренер вратарей Андрей Дикань, тренеры по физической подготовке Роман Чуприна и Дмитрий Корниенко, а также аналитик Тарас Дмитрик.
Они работали в штабе ранее уволенного Андреса Карраско.
Напомним, новым главным тренером "ЛНЗ" стал Роман Григорчук. Была информация, что с ним будут работать его постоянные ассистенты.
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