Стал известен первый соперник Шахтера на зимних сборах

Определился первый соперник донецкого "Шахтера" на зимнем учебно-тренировочном сборе.

Им стал действующий чемпион Хорватии "Динамо" Загреб, сообщает пресс-служба "синих".

Встреча запланирована на 9 января в Турции. Начало игры - в 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

"Динамо" Загреб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 29 очков в 18 матчах. Донецкий клуб идет тоже на 3-й строчке - 33 пункта в 16 поединках.