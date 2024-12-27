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Стал известен первый соперник Шахтера на зимних сборах

Премьер-лига

Действующий чемпион Хорватии

Стал известен первый соперник Шахтера на зимних сборах

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Определился первый соперник донецкого "Шахтера" на зимнем учебно-тренировочном сборе.

Им стал действующий чемпион Хорватии "Динамо" Загреб, сообщает пресс-служба "синих".

Встреча запланирована на 9 января в Турции. Начало игры - в 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

"Динамо" Загреб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 29 очков в 18 матчах. Донецкий клуб идет тоже на 3-й строчке - 33 пункта в 16 поединках.

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Динамо (Загреб) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Динамо Загреб
Опубликовал: Алина Ерофеева
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