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Стал известен первый соперник Шахтера на зимних сборах
Действующий чемпион Хорватии
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Определился первый соперник донецкого "Шахтера" на зимнем учебно-тренировочном сборе.
Им стал действующий чемпион Хорватии "Динамо" Загреб, сообщает пресс-служба "синих".
Встреча запланирована на 9 января в Турции. Начало игры - в 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву).
"Динамо" Загреб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 29 очков в 18 матчах. Донецкий клуб идет тоже на 3-й строчке - 33 пункта в 16 поединках.
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Источник:Динамо Загреб
Опубликовал: Алина Ерофеева
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