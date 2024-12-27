Акценты. Осень - весна или весна - осень?

Комментатор UPL.TV Виталий Волочай высказал свое мнение по поводу системы проведения чемпионата Украины.

"Последние 3-4 тура футбола было мало, было выживание. Поэтому задаю еще раз вопрос: почему мы играем по системе осень-весна? Почему не стартовать чемпионат в марте и не играть до ноября?" “И к квалифаю еврокубков клубы будут лучше готовы, и поля будут классными, я вообще не вижу минусов. Ну реально трудно смотреть на футбол вот как "Заря" — "Черноморец", -10 на дворе или дождь, снег, ветер, 16 декабря. Зачем это? Какие минусы в системе весна-осень?"

А теперь - мои ржавые пять копеек. Последние в этом году.

Согласен, футбола в такую погоду мало. Согласен, летом клубы к Европе будут готовы лучше. Хотя, если честно - в смысле Европы, именно сегодня нам что в лоб, что по лбу… И еще относительно недавно подписался бы под этим мнением, потому что сам ратовал за это долго и нудно. И уже хотел было с ходу плюсануть. Но вот, задумался.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Зачем это, и какие минусы в системе “весна-осень”? На мой взгляд, и так, как я это понял, тридцать три года назад Украина перешла на “осень-весну” с традиционной для СССР системы по двум основным причинам. В интересах представительства клубов в еврокубках, и - чтобы у нас не было так, как у “них”.

Если правильно понял насчет второй причины, то это - чистой воды идиотизм. Поскольку, в первую очередь, нужно блюсти собственные интересы, а не идти от противного. Что касается Европы, давайте разбираться. Сильно ли оно нам помогло?

В эпоху СССР украинские клубы, в общей сложности, выступали в еврокубках 37 раз. 24 из этих выступлений заканчивались для них осенью, девять раз наши команды вылетали в первом же весеннем раунде, и лишь четырежды - проходили дальше (включая две победы “Динамо” в Кубке обладателей кубков).

Особенно впечатляет Кубок УЕФА: зимний порог не удалось преодолеть ни разу из 16 возможных.

В период независимости мы в течение 33 лет 159 раз были представлены своими клубами в различных евротурнирах. 117 из этих участий ограничивались осенней частью сезона. 24 раза, преодолев зимний барьер, мы сразу вылетали. И 18 раз наши команды успешно продолжали борьбу (включая победу “Шахтера” в Кубке УЕФА).

Получается, что если при неудобном для Европы весенне-осеннем сезоне украинские клубы выходили в основную сетку еврокубков в 35,1% случаев, то при удобном осенне-весеннем - в 26,4%. Грубо говоря, тогда - каждый третий раз, в среднем; а теперь - каждый четвертый.

В то же самое время, если играя с весны по осень, и затем дав паузу до нового чемпионата, мы после долгого перерыва могли не вылетать в первом же весеннем раунде, а добиваться чего-то и дальше лишь в 10,8% от общего числа выступлений, то играя с осени по весну - аж в 11,3%.

Так неужели же мы треть века терпим это издевательство над футболом, этот неестественный для наших полей календарь ради какой-то жалкой половины процента?

Правда, можно еще посмотреть каков процент проходов дальше первого весеннего раунда от всех выходов в весну - тогда мы будем говорить о прогрессе аж в 12%.

Еще можно порассуждать о том, что при сезоне “весна - осень” страну в Европе представляют не свежеиспеченные чемпион и призеры, а фактически прошлогодние. Это более серьезный аргумент, особенно в наше время, когда команда может измениться до неузнаваемости в течение полугодия. Тем паче, в УПЛ. Возразите?

К слову, неспроста все лучшие достижения представителей чемпионата СССР были показаны именно в Кубке кубков. Это был единственный турнир, в котором играл не прошлогодний, а нынешний полномочный представитель - “свежий” кубок успевали разыграть до начала европейского клубного сезона. А так - герои вчерашних дней…

Вот этот минус куда как весомее. Мы уже видели сборную Шевченко год спустя после завоевания путевки на Евро - вернее, ее неверную тень. Правда, тому был целый ряд и комплекс причин - не только эта. И формально в этих же условиях были наши соперники. Впрочем, как ни крути, а показанный тогда результат еще нужно повторить.

Но как нам быть с теми самыми процентами? Все-таки цифры - упрямая вещь…

Посмотрим в календарь. Осенняя часть сезона 2024/2025 завершилась ровно в середине декабря. Весенняя начнется в конце февраля. Фактическая пауза составит два месяца и одну неделю.

Последний чемпионат с участием 16 команд в СССР, которому предшествовал такой же по количеству участников, начинался в середине марта 1989 года. А предыдущий завершился в середине ноября. Итого пауза около четырех месяцев. Ну, пускай где-то неделей меньше. Как говорится, почувствуйте разницу: полтора месяца непогоды.

Словом, и футбола нормального мне хочется никак не меньше, чем Волочаю. И, если рассуждать стратегически, еще и оставаясь при этом оптимистом (что нынче крайне сложно) - за результаты в Европе боязно. Хотя какие у нас, к лешему, сейчас результаты…

Так что, у сезона нет плохой погоды? Ведь никто ничего менять не будет. А поговорить?