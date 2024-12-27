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"Помню, как впервые приехал во Львов в 2016-м". Дулуб рассказал о периоде пребывания в Украине

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"Помню, как впервые приехал во Львов в 2016-м". Дулуб рассказал о периоде пребывания в Украине

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Известный белорусский тренер Олег Дулуб признался, что чувствует себя украинцем и сравнил между собой три украинских города: Черкассы, Львов и Одессу.

"Если оценивать менталитет, то мне близки Черкассы. По прямой это 200 километров до того места, где я родился. Даже атмосфера в городе похожа. К примеру, Львов - строгий. Это моя первая любовь. Люди здесь очень хорошо работают, но трудно принимают. Но если примут, то готовы сделать для тебя все. Одесса - это Одесса. Там с улыбкой на лице убивают. Очень легко общаться с одесситами. В этом городе меня всегда поражала свобода слова и спокойствие.

На сколько чувствую себя украинцем? Процентов на 90. Мне легко с украинцами. Возможно, это мое внутреннее состояние. Помню, как впервые приехал во Львов в 2016-м. Включил телевизор, там показывают зону АТО. Не выключал телевизор три дня - смотрел новости", - сказал Дулуб.

Напомним, что в Украине Дулуб работал с такими клубами, как "Карпаты", "Черноморец", "Львов" и ЛНЗ.

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Украина Одесса Черкассы Олег Дулуб
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Источник:
Профутбол
Опубликовал: Александр Бураков
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