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"Помню, как впервые приехал во Львов в 2016-м". Дулуб рассказал о периоде пребывания в Украине
Интересное сравнение
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Известный белорусский тренер Олег Дулуб признался, что чувствует себя украинцем и сравнил между собой три украинских города: Черкассы, Львов и Одессу.
"Если оценивать менталитет, то мне близки Черкассы. По прямой это 200 километров до того места, где я родился. Даже атмосфера в городе похожа. К примеру, Львов - строгий. Это моя первая любовь. Люди здесь очень хорошо работают, но трудно принимают. Но если примут, то готовы сделать для тебя все. Одесса - это Одесса. Там с улыбкой на лице убивают. Очень легко общаться с одесситами. В этом городе меня всегда поражала свобода слова и спокойствие.
На сколько чувствую себя украинцем? Процентов на 90. Мне легко с украинцами. Возможно, это мое внутреннее состояние. Помню, как впервые приехал во Львов в 2016-м. Включил телевизор, там показывают зону АТО. Не выключал телевизор три дня - смотрел новости", - сказал Дулуб.
Напомним, что в Украине Дулуб работал с такими клубами, как "Карпаты", "Черноморец", "Львов" и ЛНЗ.
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