Левый Берег проведет спарринг с одним из лидеров Первой лиги

"Левый Берег" 22 января 2025 года проведут контрольный матч с перволиговым "Металлистом 1925".

Читайте также Клуб УПЛ официально расстался с капитаном

Как известно , киевская команда возобновят подготовку ко второй части чемпионата УПЛ 14 января, а 28 – отправятся на зарубежный сбор – в Турцию, где у "Левого Бенрега" запланировано проведение 7-8 спаррингов.

Сейчас в начале января ряды киевлян пополнит нападающий Андрей Ризнык из тернопольской "Нивы". До отъезда в Турцию "Левый Берег" собирается усилиться еще четырьмя новичками.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Левый Берег" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.