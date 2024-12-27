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Левый Берег проведет спарринг с одним из лидеров Первой лиги
До отъезда в Турцию киевляне будут некоторое время тренироваться в Украине
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Левый Берег" 22 января 2025 года проведут контрольный матч с перволиговым "Металлистом 1925".
Как известно , киевская команда возобновят подготовку ко второй части чемпионата УПЛ 14 января, а 28 – отправятся на зарубежный сбор – в Турцию, где у "Левого Бенрега" запланировано проведение 7-8 спаррингов.
Сейчас в начале января ряды киевлян пополнит нападающий Андрей Ризнык из тернопольской "Нивы". До отъезда в Турцию "Левый Берег" собирается усилиться еще четырьмя новичками.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Левый Берег" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.
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