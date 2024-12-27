Турецкие СМИ назвали сумму, которую Шахтер хочет получить за Зубкова

Турецкие СМИ продолжают развивать тему интереса местного "Трабзонспора" к полузащитнику "Шахтера" Александру Зубкову.

Недавно СМИ писали о том, что турецкий клуб контактировал с окружением игрока на предмет возможного перехода, но пока не вступал в переговоры с "Шахтером".

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Интересно, что по данным популярного турецкого сайта Fanatik, донецкий клуб будет готов продать Зубкова за 5-6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек отыграл 19 матчей за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Контракт игрока с "горняками" действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Зубкова в 8 миллионов евро.

К слову, в составе "Трабзонспора" выступает украинский защитник Арсений Батагов.