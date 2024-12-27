Легионер Зари - о жизни в Украине: Все были в шоке и говорили: ты совсем спятил?

Австрийский защитник " Зари " Габриэл Эскинья рассказал австрийским СМИ о своей адаптации к жизни в Украине.

"Сирены воздушной тревоги – наш ежедневный спутник. С другими легионерами клуба я живу на спортивной базе прямо над бомбоубежищем. Мы продолжаем тренироваться. Отменять тренировки – не вариант. Может это звучит странно, я уже к этому привык.

Конечно, родители были недовольны моим решением поехать в Украину. Все были в шоке и говорили: ты совсем спятил? Но мне с самого начала было ясно, что я хочу рискнуть. Но мнение родителей было проблемой.

Пришлось приложить усилия, чтобы убедить моего брата Йосипа. Отец Зоран, который сам был игроком, а затем тренером, вскоре смог принять решение, маме потребовалось немного больше времени.

Раньше УПЛ была очень хорошей лигой, и остается такой и сейчас. "Шахтер" играет в Лиге чемпионов, "Динамо" – в Лиге Европы. Однако на домашние игры приходят лишь несколько сотен болельщиков.

Игра "Зари" против "Ингульца" в декабре показала, насколько сложна ситуация. Незадолго до начала матча включились сирены, и футболисты ушли в раздевалки. Сыграть можно было только через два часа. После перерыва снова пришлось идти в убежище и ждать еще два часа. Потом сказали, что это больше не имеет смысла. Игра была отменена.

Празднования после побед организовать сложно. В Украине ночью действует комендантский час, который строго соблюдается. Так что я могу просто сконцентрироваться на футболе. Когда мне было 17 или 18 лет, я не мог никуда поехать из-за коронавируса, и теперь, в 21 год, тоже никуда не могу пойти. Привык к регулярным отключениям электроэнергии. Тогда просто приходится принимать душ в темноте", - рассказал Эскинья.