Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Зари - о жизни в Украине: Все были в шоке и говорили: ты совсем спятил?
Тем не менее, Габриэл Эскинья принял вызов
Фото: ФК Зоря Луганськ
Австрийский защитник "
"Сирены воздушной тревоги – наш ежедневный спутник. С другими легионерами клуба я живу на спортивной базе прямо над бомбоубежищем. Мы продолжаем тренироваться. Отменять тренировки – не вариант. Может это звучит странно, я уже к этому привык.
Конечно, родители были недовольны моим решением поехать в Украину. Все были в шоке и говорили: ты совсем спятил? Но мне с самого начала было ясно, что я хочу рискнуть. Но мнение родителей было проблемой.
Пришлось приложить усилия, чтобы убедить моего брата Йосипа. Отец Зоран, который сам был игроком, а затем тренером, вскоре смог принять решение, маме потребовалось немного больше времени.
Раньше УПЛ была очень хорошей лигой, и остается такой и сейчас. "Шахтер" играет в Лиге чемпионов, "Динамо" – в Лиге Европы. Однако на домашние игры приходят лишь несколько сотен болельщиков.
Игра "Зари" против "Ингульца" в декабре показала, насколько сложна ситуация. Незадолго до начала матча включились сирены, и футболисты ушли в раздевалки. Сыграть можно было только через два часа. После перерыва снова пришлось идти в убежище и ждать еще два часа. Потом сказали, что это больше не имеет смысла. Игра была отменена.
Празднования после побед организовать сложно. В Украине ночью действует комендантский час, который строго соблюдается. Так что я могу просто сконцентрироваться на футболе. Когда мне было 17 или 18 лет, я не мог никуда поехать из-за коронавируса, и теперь, в 21 год, тоже никуда не могу пойти. Привык к регулярным отключениям электроэнергии. Тогда просто приходится принимать душ в темноте", - рассказал Эскинья.
Популярное сейчас
- Красников отреагировал на версию журналиста, что допинг Мудрика - это его месть
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации
- Сборная новых имен в украинском футболе. Левый защитник
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня